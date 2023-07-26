Англичане в недоумении: Миддлтон нарушила давнюю традицию в важный день

Кейт Миддлтон уже во второй раз нарушила важную традицию, которую сама же когда-то завела. Перед днем рождения кого-то из членов британской королевской семьи всегда публикуют свежие портреты именинника. И принцесса Уэльская всегда сама фотографировала своих отпрысков. Лишь в этом году она изменила этому правилу.

Сначала Кейт не стала снимать принца Луи перед его пятым днем рождения. А теперь и официальный портрет ее сына Джорджа к 10-летию сделал приглашенный фотограф. Оба раза эта честь выпала англичанке Милли Пилкингтон. Именно она сфотографировала принца Джорджа.

Стоит отметить, что снимок вышел очень удачным. Мальчик получился живым, озорным, но в то же время с серьезным взглядом. Однако в комментариях отметили, что, несмотря на профессионализм Милли, у Кейт Миддлтон снимки получались лучше. Они были более непосредственными и ярче отражали индивидуальные особенности детей.