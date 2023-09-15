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Киноафиша Статьи Англичане полностью согласны: этому Ватсону нет равных, несмотря на веский недостаток

Англичане полностью согласны: этому Ватсону нет равных, несмотря на веский недостаток

15 сентября 2023 21:00
Англичане полностью согласны: этому Ватсону нет равных, несмотря на веский недостаток

Никто так и не смог переплюнуть советского актера.

Произведения Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе экранизировались не раз. Какие только актеры ни примеряли на себя амплуа доктора Ватсона. В этом списке Джуд Лоу, Андрей Панин, Дэвид Берк и многие другие. Но никому из них не удалось переплюнуть одного советского гения.

Как пишет Дзен-канал «Нуар-Noir», лучшим исполнителем роли Ватсона признали Виталия Соломина. Причем такой вывод сделали не только соотечественники, но и иностранные зрители. Даже англичане были в восторге от того образа, который создал на экране народный артист РСФСР, хоть и заметили один существенный недостаток.

По мнению многих, своего героя Виталий Мефодьевич сделал уж слишком добрым, мягким и улыбчивым. В любом случае общее впечатление это не испортило. С момента премьеры телесериала с участием знаменитости прошло много лет, но им восхищаются до сих пор.

«Соломин, однозначно, лучший. Наш фильм о Холмсе и Ватсоне великолепен», «Для тех, кто с детства смотрел наши фильмы про Холмса и Ватсона, другие актеры, кроме Соломина, будут смотреться, пожалуй, чужеродно», «Пробовал смотреть других — что-то типа бездарной поделки», «Соломина в этой роли не переплюнуть», — пишут в Сети.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980-1987)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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