Англичане полностью согласны: этому Ватсону нет равных, несмотря на веский недостаток

Произведения Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе экранизировались не раз. Какие только актеры ни примеряли на себя амплуа доктора Ватсона. В этом списке Джуд Лоу, Андрей Панин, Дэвид Берк и многие другие. Но никому из них не удалось переплюнуть одного советского гения.

Как пишет Дзен-канал «Нуар-Noir», лучшим исполнителем роли Ватсона признали Виталия Соломина. Причем такой вывод сделали не только соотечественники, но и иностранные зрители. Даже англичане были в восторге от того образа, который создал на экране народный артист РСФСР, хоть и заметили один существенный недостаток.

По мнению многих, своего героя Виталий Мефодьевич сделал уж слишком добрым, мягким и улыбчивым. В любом случае общее впечатление это не испортило. С момента премьеры телесериала с участием знаменитости прошло много лет, но им восхищаются до сих пор.