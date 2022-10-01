«Ангелы Чарли»: правду о 20 возлюбленных Карла III предали огласке

За бурной личной жизнью короля Великобритании Карла III следил весь мир: его скандальный развод с принцессой Дианой, женитьба на давней любовнице Камилле. Но у Карла были и другие романы – пресса говорит о не менее двадцати любовницах экс-принца Чарльза за десять лет, предшествовавших его первому браку.

С дочерью бывшего посла Чили Люсией Сантой Круз Чарльз познакомился в 1967 году, когда учился в Кембридже. Очаровательная аристократка стала первой любовью будущего короля. Позже у принца было две интрижки: с Сибиллой Дорман, дочерью генерал-губернатора Мальты, и Синди Бакстон. В тот же период Чарльз знакомится с главной женщиной в своей жизни Камиллой Шанд, позже — Паркер-Боулз. Но будущие супруги быстро расстались, а Чарльз вскоре встретил дочь герцога Веллингтона — леди Джейн, но и эти отношения продлились недолго.

Следующей любовью королевского ловеласа стала Сара Спенсер, старшая сестра Дианы, но пара рассталась, а вскоре девушка вышла замуж за другого. Еще одной любовницей будущего короля была Сабрина Гиннесс. Тетя Чарльза – принцесса Маргарет – рассказывала, что их отношения были «серьезными» и разрыв влюбленных стал неожиданностью для венценосной семьи. Очередной девушке – Леди Аманде Нэтчбулл – принц даже успел сделать предложение, но Амандра оказалась не готова стать частью королевской семьи.

Чарльзу было уже за 30, когда он встретил Анну Уоллес, дочь богатого шотландского землевладельца. Но и эта возлюбленная не захотела замуж за Чарльза. Он делал своей девушке предложение дважды, но Анна замечала, что принц так и не охладел к своей бывшей Камилле. Впрочем, горевал будущий Карл III недолго – в его жизни появилась Диана, ставшая позже его первой супругой и матерью принцев Уильяма и Гарри.