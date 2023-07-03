Ангельскую красоту этой малышки из России обсуждал весь мир: спустя пять лет она стала еще милее

Виолетта Антонова стала знаменитой в четыре года. Красоту этой голубоглазой малышки-блондинки было невозможно не заметить. Вскоре у маленькой россиянки появились поклонники по всему миру, которые и сегодня продолжают следить за ней в социальных сетях.

Красотка при поддержке мамы начала развивать свою модельную карьеру. Антонова часто снимается для модных фотосессий, принимает участие в съемках рекламы, выходит на подиум. Жизнь маленькой успешной модели, которая к тому же успевает заниматься балетом и музыкой, расписана буквально по минутам.

Антонова не первый ребенок из России, которого считают ангелом во плоти. Но, в отличие от многих других, взрослея, Виолетта нисколько не теряет своего очарования. С тех пор как девочка прославилась, прошел не один год, но она не только не утратила своей неземной красоты, но, напротив, стала еще милее.