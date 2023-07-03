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Ангельскую красоту этой малышки из России обсуждал весь мир: спустя пять лет она стала еще милее

3 июля 2023 14:00
Ангельскую красоту этой малышки из России обсуждал весь мир: спустя пять лет она стала еще милее

Растет настоящей сердцеедкой.

Виолетта Антонова стала знаменитой в четыре года. Красоту этой голубоглазой малышки-блондинки было невозможно не заметить. Вскоре у маленькой россиянки появились поклонники по всему миру, которые и сегодня продолжают следить за ней в социальных сетях.

Красотка при поддержке мамы начала развивать свою модельную карьеру. Антонова часто снимается для модных фотосессий, принимает участие в съемках рекламы, выходит на подиум. Жизнь маленькой успешной модели, которая к тому же успевает заниматься балетом и музыкой, расписана буквально по минутам.

Антонова не первый ребенок из России, которого считают ангелом во плоти. Но, в отличие от многих других, взрослея, Виолетта нисколько не теряет своего очарования. С тех пор как девочка прославилась, прошел не один год, но она не только не утратила своей неземной красоты, но, напротив, стала еще милее.

Ангельскую красоту этой малышки из России обсуждал весь мир: спустя пять лет она стала еще милее
Фото: социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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