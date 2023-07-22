Ангельское терпение Гайдая лопнуло из-за этой своенравной актрисы: месть была жестокой

Леонид Гайдай снял немало актрис, но работа с одной из них запомнилась ему навсегда. Режиссер немало настрадался во время съемок своей легендарной «Бриллиантовой руки» и ловко поставил на место зарвавшуюся артистку, которая утомила его своими выходками.

Речь идет о небезызвестной Нонне Мордюковой, сыгравшей в комедии управдома Варвару Плющ. У актрисы и режиссера на съемочной площадке постоянно возникали ссоры. Коллеги по-разному видели образ героини, но уступать друг другу никто не хотел.

После очередного громкого конфликта кинодел придумал изощренную месть для своей обидчицы. В сцене, где контрабандисты выясняют, что драгоценности находятся в другой руке, они начинают выяснять отношения на выдуманном языке. Один из них произносит оскорбительное «мордюк», придуманное Гайдаем. А в том, что кинодел образовал это ругательство из фамилии Мордюковой, сомнений не остается.