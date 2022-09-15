Ангелина Вовк раскрыла причину краха брака с иностранцем: этого ждали многие

Вторым супругом Ангелины Вовк стал художник Индржих Гетц. Знаменитости стали мужем и женой в 1982 году и по стечению обстоятельств большую часть времени были вынуждены жить в разных странах: она — в СССР, он — в Чехословакии. Супруги поддерживали связь и регулярно ездили друг к другу, но спустя 13 лет расстались. Как оказалось, главной причиной их разрыва стали большие расстояния.

По словам Вовк, она не могла переехать к своему мужу, а он не планировал жить в Москве. Из-за этого с годами они начали отдаляться друг от друга, несмотря на родство душ и взаимные чувства.

«Любовь на расстоянии невозможна», — рассказывает телеведущая в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой ».

При этом героиня программы не скрывает, что если бы они жили рядом друг с другом, то смогли бы сохранить брак. Им бы обязательно удалось найти общий язык и не расставаться.