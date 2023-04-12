Ангарская из Comedy Woman кардинально изменилась: вы ее с трудом узнаете (фото)

Надежда Ангарская обрела известность, оказавшись одной из основных участниц шоу Comedy Woman. В проекте она перевоплощалась в пробивную певицу из Якутии, а в последних выпусках стала охранницей. И Ангарская настолько хорошо вжилась в роль, что зрители долгое время были уверены, что и вне съемочной площадки знаменитость ведет себя так же.

Но звезда экрана не собиралась быть заложницей одного образа. Она решила отправиться в тренажерный зал, в результате чего сбросила, по ее собственным словам, 30 килограммов. Помимо этого, она полностью изменила стиль в одежде.

Перемены не остались без внимания подписчиков Ангарской. Преданные фанаты каждую публикацию осыпают звезду экрана комплиментами, отметив, что с годами она только хорошеет. По их мнению, перемены пошли на пользу артистке, а ее пример мотивирует работать над собственной внешностью.