Анфиса из «Угрюм-реки» до сих пор эталон красоты: не верится, что ей 82 года

Людмила Чурсина нарциссизмом никогда не страдала. Это тот редкий случай, когда неуверенная в себе женщина, у которой полно комплексов, смогла стать известной актрисой.

В это сложно поверить, но звезда, которая для многих является эталоном красоты, даже в молодости считала себя посредственностью. Анфисе из «Угрюм-реки» потребовалось немало времени, чтобы понять, что ее высокий рост (177 см) — это настоящий подарок природы. Однажды артистка призналась, что в детстве ее никогда не хвалили и никогда ею не восхищались, поэтому высокой самооценке взяться было просто неоткуда.

Впрочем, все это не помешало знаменитости стать востребованной у режиссеров. В свои 82 года Чурсина продолжает активно работать и восхищать зрителей своей потрясающей внешностью.