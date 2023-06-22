Анфиса Чехова показала фото до пластики: без сочных форм секс-символом не назовешь

Анфиса Чехова прославилась не только благодаря своему таланту, но и из-за пышных форм. В течение многих лет телеведущая признавалась главным секс-символом страны, однако далеко не всегда она выглядела подобным образом.

Так, недавно Чехова решила поделиться архивным снимком, который сделала в юности. На черно-белой фотографии видно, что звезда экрана еще не может похвастаться пышными формами и страдает от лишнего веса.

Как оказалось, привлекательная фигура артистки не ее личное достижение. И несколько лет назад, еще на заре карьеры, она решилась на маммопластику, изменив форму и размер своего бюста. Со временем же она села на строгие диеты, чтобы добиться стройной талии.

Неожиданное признание шокировало поклонников телеведущей. В ее социальных сетях они отметили, как сильно новость потрясла их, ведь Чехова никогда не давала поводов усомниться в естественности своей внешности.