Анджелина Джоли зря перекроила себя: народ в ужасе от свежих фото

Десять лет назад одна из главных красавиц Голливуда Анджелина Джоли удалила обе молочные железы. Актриса решилась на такой радикальный шаг из-за высокой опасности рака груди. Щеголять без груди женщина не стала, через пару месяцев она поставила себе импланты.

В одном из интервью Джоли заявила, что не стесняется своего тела и любит его за естественную красоту. По словам голливудской дивы, ее устраивает неидеальное тело.

Но, кажется, актриса слегка лукавила. Она все еще прибегает к модификациям тела, и не только по медицинским показаниям. Пользователи заметили, что на последних фотографиях бюст Джоли сильно изменился. Если год назад она носила импланты пятого размера, то сегодня ее грудь стала гораздо скромнее.

Поклонники были поражены: кажется, Анджелина не так уж довольна своим телом, как хотела это преподнести.