Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Андроид-убийца рожает змея и выращивает землян в космосе: этот Sci-Fi Ридли Скотта получил 7,6 на IMDb, но в России остался незамеченным

Андроид-убийца рожает змея и выращивает землян в космосе: этот Sci-Fi Ридли Скотта получил 7,6 на IMDb, но в России остался незамеченным

30 июля 2025 07:58
Андроид-убийца рожает змея и выращивает землян в космосе: этот Sci-Fi Ридли Скотта получил 7,6 на IMDb, но в России остался незамеченным

Проект, который сломает мозг и отпугнет количеством библейских отсылок. 

С первых минут «Воспитанные волками» кажется очередным хардкорным сайфаем: андроиды, выжженная земля, эмбрионы в пробирках. Но это лишь обёртка, под которой Ридли Скотт умело прячет иное лакомство.

Внутри — сгусток философии, мифологии, религиозных символов и бесконечно тонкой драмы. Скотт, разумеется, снова снимает про Бога. Только на этот раз Он может быть дырой в земле, поедающей души.

Звучит бредово? Вот так и посчитала основная часть российской аудитории, которая не оценила сериал мэтра. Меж тем на IMDb у него оценка 7,6, потому разберемся в плюсах и минусах.

Когда религия и наука — не противоположности, а два языка апокалипсиса

Андроид-убийца рожает змея и выращивает землян в космосе: этот Sci-Fi Ридли Скотта получил 7,6 на IMDb, но в России остался незамеченным

Мир в «Воспитанных волками» поделен пополам: митраисты, фанатики с культом Солнца, и атеисты — рациональные, но отчаянные сторонники того, что детей нужно воспитывать на фактах.

У первых есть вера, у вторых — логика. У тех и других — андроиды, войны, и желание найти место под новым солнцем. Но именно на границе этих двух миров рождаются дети.

И их воспитание — главный конфликт. Кто ты, если твой родитель — машина? А если твой наставник — неизвестная сущность, транслирующая волны по всей планете.

Главные герои — не люди, а искусственные родители

Андроид-убийца рожает змея и выращивает землян в космосе: этот Sci-Fi Ридли Скотта получил 7,6 на IMDb, но в России остался незамеченным

Мать и Отец — андроиды, которых посылают на другую планету, чтобы они вырастили новое человечество. Сначала они роботы, потом — воспитатели. А еще убийцы, мученики. И всё это подается так, что ты сидишь разинув рот.

Вроде бы смотришь сериал про космическую колонию, но аллюзии на церковные писания видны невооруженным глазом.

Особенно Мать. В ней Скотт собрал всё, что любит: силу, материнство как проклятие, вселенскую миссию, отсылки к «Чужому» и «Бегущему по лезвию». Мать — нежная, но изначально была киборгом-убийцей, а потому может уничтожить ковчег одним криком.

И именно она рожает существо, которое напоминает Змея. Да-да, того самого искусителя.

«Избранных» тут слишком много — и в этом суть сериала

Андроид-убийца рожает змея и выращивает землян в космосе: этот Sci-Fi Ридли Скотта получил 7,6 на IMDb, но в России остался незамеченным

У сериала нет одного героя. Тут каждый думает, что он особенный и слышит Голос. Это история о человечестве, где каждый считает себя правым и способным привести общество к лучшей жизни.

Похвалить в сериале стоит оператора, это работа уровня большого кино, также постарались ответственные за спецэффекты и, разумеется, актеры (особенно исполнители безэмоциональных андроидов).

Если вам близки «Чужой: Завет», «Бегущий по лезвию», если вы готовы к медленной, напряжённой драме с философским подтекстом — «Воспитанные волками» для вас. Остальным Sci-Fi может показаться вялотекущим и нудным.

Будущая научно-фантастическая экранизация с Райаном Гослингом получила свой первый отзыв — автор оригинальной книги в восторге. Незабываемая классика: топ-5 фильмов из 70-х, которые нужно посмотреть каждому хотя бы один раз.

Фото: Кадры из сериала «Воспитанные волками»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
5 комментариев
Этот девятичасовой мини-сериал о похищении соседской девочки оценили на 7,3: основано на реальных событиях Этот девятичасовой мини-сериал о похищении соседской девочки оценили на 7,3: основано на реальных событиях Читать дальше 31 июля 2025
В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером Читать дальше 30 июля 2025
После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс Читать дальше 30 июля 2025
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения Читать дальше 29 июля 2025
В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица Читать дальше 29 июля 2025
Зелья Квиберна творят чудеса: Гора после «Игры престолов» почти не снимается в нормальном кино, но мировые рекорды бьет пачками (видео) Зелья Квиберна творят чудеса: Гора после «Игры престолов» почти не снимается в нормальном кино, но мировые рекорды бьет пачками (видео) Читать дальше 29 июля 2025
Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли Лорда Бороса прихлопнет как муху: самый сильный враг «Ванпанчмена» почти убил Сайтаму в манге — но в аниме его так и не раскрыли Читать дальше 28 июля 2025
«Лысая башка, дай пирожка»: почему Сайтама из «Ванпанчема» лишился волос «Лысая башка, дай пирожка»: почему Сайтама из «Ванпанчема» лишился волос Читать дальше 28 июля 2025
Третий сезон «Ванпанчмена» обязан исправить 4 ключевых ошибки второго: иначе тайтл похоронят окончательно и бесповоротно Третий сезон «Ванпанчмена» обязан исправить 4 ключевых ошибки второго: иначе тайтл похоронят окончательно и бесповоротно Читать дальше 28 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше