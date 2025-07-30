Андроид-убийца рожает змея и выращивает землян в космосе: этот Sci-Fi Ридли Скотта получил 7,6 на IMDb, но в России остался незамеченным

С первых минут «Воспитанные волками» кажется очередным хардкорным сайфаем: андроиды, выжженная земля, эмбрионы в пробирках. Но это лишь обёртка, под которой Ридли Скотт умело прячет иное лакомство.

Внутри — сгусток философии, мифологии, религиозных символов и бесконечно тонкой драмы. Скотт, разумеется, снова снимает про Бога. Только на этот раз Он может быть дырой в земле, поедающей души.

Звучит бредово? Вот так и посчитала основная часть российской аудитории, которая не оценила сериал мэтра. Меж тем на IMDb у него оценка 7,6, потому разберемся в плюсах и минусах.

Когда религия и наука — не противоположности, а два языка апокалипсиса

Мир в «Воспитанных волками» поделен пополам: митраисты, фанатики с культом Солнца, и атеисты — рациональные, но отчаянные сторонники того, что детей нужно воспитывать на фактах.

У первых есть вера, у вторых — логика. У тех и других — андроиды, войны, и желание найти место под новым солнцем. Но именно на границе этих двух миров рождаются дети.

И их воспитание — главный конфликт. Кто ты, если твой родитель — машина? А если твой наставник — неизвестная сущность, транслирующая волны по всей планете.

Главные герои — не люди, а искусственные родители

Мать и Отец — андроиды, которых посылают на другую планету, чтобы они вырастили новое человечество. Сначала они роботы, потом — воспитатели. А еще убийцы, мученики. И всё это подается так, что ты сидишь разинув рот.

Вроде бы смотришь сериал про космическую колонию, но аллюзии на церковные писания видны невооруженным глазом.

Особенно Мать. В ней Скотт собрал всё, что любит: силу, материнство как проклятие, вселенскую миссию, отсылки к «Чужому» и «Бегущему по лезвию». Мать — нежная, но изначально была киборгом-убийцей, а потому может уничтожить ковчег одним криком.

И именно она рожает существо, которое напоминает Змея. Да-да, того самого искусителя.

«Избранных» тут слишком много — и в этом суть сериала

У сериала нет одного героя. Тут каждый думает, что он особенный и слышит Голос. Это история о человечестве, где каждый считает себя правым и способным привести общество к лучшей жизни.

Похвалить в сериале стоит оператора, это работа уровня большого кино, также постарались ответственные за спецэффекты и, разумеется, актеры (особенно исполнители безэмоциональных андроидов).

Если вам близки «Чужой: Завет», «Бегущий по лезвию», если вы готовы к медленной, напряжённой драме с философским подтекстом — «Воспитанные волками» для вас. Остальным Sci-Fi может показаться вялотекущим и нудным.

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