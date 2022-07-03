Андрейченко раскрыла разницу между немецкой и русской свекровью

В 80-е Наталья Андрейченко ушла от композитора Максима Дунаевского к австрийскому режиссеру Максимилиану Шеллу. Ради него актриса вместе с сыном от первого брака Дмитрием переехала в Мюнхен.

Там, по признанию звезды, она первое время ощущала страх, так как чувствовала себя зависимой и неприспособленной для жизни за границей. Справиться с трудностями ей помогла мать Шелла Маргарет.

В беседе с «Караваном историй» Андрейченко очень тепло отозвалась о свекрови и сравнила ее матерью Дунаевского:

«Она с первого дня окружила любовью Дмитрия, а это было для меня очень важным. Ангел небесный была, а не женщина, настоящая аристократка. Мама Дунаевского даже слова "внук" не произносила».

Наталья объяснила, что Зоя Ивановна заранее готовилась к тому, что она разойдется с композитором, и не хотела привязываться к мальчику, чтобы потом не страдать из-за разлуки с ним.