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Андрейченко раскрыла разницу между немецкой и русской свекровью

3 июля 2022 13:47
Андрейченко раскрыла разницу между немецкой и русской свекровью

Одна из них отказалась от внука.

В 80-е Наталья Андрейченко ушла от композитора Максима Дунаевского к австрийскому режиссеру Максимилиану Шеллу. Ради него актриса вместе с сыном от первого брака Дмитрием переехала в Мюнхен.

Там, по признанию звезды, она первое время ощущала страх, так как чувствовала себя зависимой и неприспособленной для жизни за границей. Справиться с трудностями ей помогла мать Шелла Маргарет.

В беседе с «Караваном историй» Андрейченко очень тепло отозвалась о свекрови и сравнила ее матерью Дунаевского:

«Она с первого дня окружила любовью Дмитрия, а это было для меня очень важным. Ангел небесный была, а не женщина, настоящая аристократка. Мама Дунаевского даже слова "внук" не произносила».

Наталья объяснила, что Зоя Ивановна заранее готовилась к тому, что она разойдется с композитором, и не хотела привязываться к мальчику, чтобы потом не страдать из-за разлуки с ним.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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