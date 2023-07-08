Андрейченко опозорили на весь СССР в этом фильме: такое мало кто себе позволял

Зрители знают Наталью Андрейченко по «Мэри Поппинс, до свидания», «Леди Макбет Мценского уезда» и другим знаменитым лентам. Артистке рукоплескали зрители СССР и других стран, однако мало кто знал, на какой смелый шаг артистка решилась в самом начале карьеры.

Так, в 23 года Андрейченко приняла приглашение Андрея Кончаловского сняться в его «Сибириаде». В ленте она перевоплотилась в Анастасию Соломину и в одной из сцен предстала обнаженной перед зрителями.

Откровенная сцена шокировала советскую публику. Многие зрители были уверены, что дерзкий шаг поставит крест на карьере Андрейченко. Ведь цензура весьма строго относилась к обнаженному телу на экранах, и далеко не все артистки решались на такое.

Однако фильм был высоко оценен международными критиками и даже получил Гран-при на кинофестивале в Каннах. Андрейченко же стала мировой звездой, игре которой аплодировал весь мир.