Андрея Миронова в комедии «Три плюс два» легко могли заменить: глазам не поверите кем

Это был бы уже другой фильм.

Летняя комедия «Три плюс два» принесла Андрею Миронову всесоюзную славу. Однако он был далеко не единственным, кто сыграл роль «дикаря» Романа Любешкина. Если бы Миронов не прошел кастинг, то на его роль претендовали бы два именитых советских актера.

Сюжет фильма основан на пьесе Сергея Михалкова «Дикари», и в 50-е годы ее ставили в двух театрах СССР. В одном из них роль ветеринара Романа исполнял Георгий Вицин, а в другом — будущий Штирлиц Вячеслав Тихонов. Каждый из них мог легко заменить Андрея Миронова, если бы он не справился со своей работой, но этого не произошло.

Актер, несмотря на небольшой опыт съемок, сыграл в фильме блестяще. К тому же режиссер Генрих Оганесян хотел видеть в кадре молодых актеров, а Вицин и Тихонов были значительно старше Миронова.

Комедия «Три плюс два» совершенно неожиданно для создателей стала главным кинохитом года, а позднее обрела статус классики. Не исключено, что в этом заслуга молодых актеров, которые сыграли так искрометно.