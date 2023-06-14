Андрея Чуева из «Дома-2» не узнать: вот что с ним сотворила жена

Андрей Чуев считается одним из самых противоречивых участников «Дома-2». На счету ловеласа множество романов, которые заканчивались скандалами. Но сегодня Чуева словно подменили — он превратился в образцового мужа и отца.

Экс-участник «Дома-2» уже давно женат на Виктории Морозовой. Их отношения не были безоблачными. Так, пять лет назад супруга обвинила Чуева в рукоприкладстве и измене. Андрей же указал на то, что Виктория общается с другими мужчинами. Несмотря на огромный скандал, ситуацию удалось разрешить, и сегодня в семье Чуева и Морозовой тишь да гладь.

По словам Андрея, он принципиально не изменяет жене, чтобы не навредить детям. Неверность отражается на семейном климате, из-за чего все домочадцы начинают страдать. Как говорит Чуев, он не хочет, чтобы измены отражались на его детях. Также Андрей советует выбирать такую девушку, с которой не захочется идти налево.

Так, под влиянием жены Чуев из эпатажного скандалиста превратился в примерного семьянина. Он души не чает в своих детях и супруге и часто делится семейными фото с подписчиками. Поклонники не узнают Андрея и гадают, что же он «выкинет» в следующий раз.