Андрея Бахметьева из «Очумелых ручек» не узнать: годы его не пощадили

Изобретатель сам на себя не похож.

Андрей Бахметьев прославился благодаря программе «Пока все дома», где он вел рубрику «Очумелые ручки». Сегодня популярному изобретателю 63 года, и он изменился до неузнаваемости.

После ухода с телевидения Бахметьев занялся бизнесом. Он открыл фирму «Знаток плюс», которая производит специальные игрушки и конструкторы для развития логики и творческого потенциала детей. Продукция, которую производит компания, очень востребована во всем мире.

Два года назад Бахметьев снова заявил о себе на всю страну и снялся в рекламе кроссовок «Все начинается с пластика». Поклонники ведущего были в шоке, увидев кумира своего детства. Они признали, что годы его не пощадили. Андрей Александрович превратился в худосочного седовласого старца с уставшим видом. Его взгляд утратил былую искру.

Бахметьев известен не только как находчивый изобретатель. В конце 90-х он написал сценарии к нескольким сюжетам «Ералаша». Также ведущий является автором двух книг об изобретениях. Андрей Александрович женат. У него взрослые сын и дочь.