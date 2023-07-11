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Андрей Мягков скрывал правду о единственном ребенке от всей страны: проговорилась подруга

11 июля 2023 20:45
Андрей Мягков скрывал правду о единственном ребенке от всей страны: проговорилась подруга

Актер всю жизнь замалчивал этот факт.

Звезда «Служебного романа» Андрей Мягков прожил много лет в браке с актрисой Анастасией Вознесенской. Детей у супругов не было, и они объясняли это тем, что в молодости оба ушли в карьеру.

Однако совсем недавно выяснилось, что у актера и его жены все-таки был ребенок. К сожалению, Мягков и Вознесенская его потеряли в определенном возрасте. Об этом рассказала подруга их семьи Ирина Корчевникова, мать известного ведущего Бориса Корчевникова. Всю жизнь Анастасия Валентиновна относилась к племянникам как к родным детям и отдавала им свою нерастраченную любовь и доброту.

Андрей Васильевич скрывал это от всей страны. Видимо, такие воспоминания были для него слишком болезненными. Актер вообще отличался скрытным характером, и лишь после его смерти выяснились многие факты о его жизни.

Так, Татьяна Бронзова, супруга актера Бориса Щербакова, рассказала, что у Мягкова было множество романов на стороне. Вознесенская закрывала на все глаза и научилась с этим жить.

Андрей Мягков скрывал правду о единственном ребенке от всей страны: проговорилась подруга

«Из-за переживаний у нее в голове возникла опухоль... Но и позже у него были романы», — рассказала Бронзова.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Вы мне писали... » (1976)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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