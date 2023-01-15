Андрей Миронов скрывал до последнего: об этой болезни не принято говорить вслух

Многие даже не догадываются о том, что Андрей Миронов большую часть жизни мучился от страшного недуга. Свое плачевное состояние звезда экрана умело скрывал от публики, поскольку не хотел вызывать к себе ни жалости, ни отвращения.

О диагнозе именитого актера не принято говорить вслух. Миронов страдал от фурункулеза: его спина, шея, руки и ноги были покрыты гнойными воспалениями. Коллеги знали о болезни артиста, испытывающего страшные боли. Однако Андрей Александрович старался делать вид, что с ним все в порядке, и никогда не жаловался на свою участь.

Во время спектаклей он, по воспоминаниям других актеров, уставал менять рубашки, которые пачкались кровью из-за вскрывшихся фурункулов. Миронов боялся, что кто-то узнает о его заболевании, которое согласно одной из версий развилось после серьезной простуды, поэтому в обычной жизни отдавал предпочтение одежде с высоким воротом и длинными рукавами.