Андрей Кончаловский обещал любить ее всю жизнь: ахнете, увидев эту красавицу из Франции

В личной жизни Андрея Кончаловского разыгралась настоящая драма. Когда режиссер был женат на Наталии Аринбасаровой, то увлекся другой женщиной. Ею стала звезда французского кино Маша Мериль.

Влюбленным долгое время удавалось скрывать свою связь. При первой же возможности парочка встречалась в других странах. Но быть вместе Кончаловский и Мериль не могли: он жил в СССР, она — в Париже.

Настал период, когда режиссер почувствовал, что готов преломить ситуацию. Он сознался супруге в неверности, чтобы воссоединиться с любимой. Но тут от Маши пришло письмо, в котором она заявила: между ней и Кончаловским все кончено, и совсем скоро ее мужем станет другой человек.

Уже после постановщик, который плохо переводил с французского, узнал, что незадолго до этого Мериль писала ему, что беременна. Но, не получив реакции от возлюбленного, актриса сделала аборт и приняла предложение руки и сердца от поклонника.

Кончаловский стойко принял удар судьбы. Сценарист поклялся красавице Мериль, что, вопреки всему, будет любить ее всю жизнь. И только одному режиссеру известно, сдержал ли он это обещание.