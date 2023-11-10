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Андреева рассекретила, какое копеечное средство помогает ей вечно оставаться молодой

10 ноября 2023 15:00
Андреева рассекретила, какое копеечное средство помогает ей вечно оставаться молодой

Телеведущая точно ест молодильные яблоки.

Екатерине Андреевой 61 год. Обычно женщины в таком случае говорят, что о возрасте спрашивать неприлично. Но в случае с телеведущей все наоборот.

Главное лицо Первого канала знает толк в поддержании вечной молодости. Выглядит Андреева максимум на 40. Так что обыватель «страшное» число 61, скорее всего, никогда не назовет.

Оказывается, телеведущей помогает оставаться молодой и красивой один простой и недорогой секрет. Лайфхаком она пользуется в путешествиях и долгих рабочих командировках.

«У меня перепад температуры 45 градусов. Здесь минус 20, а в Марокко вчера было плюс 25. Как я держусь? За счет настойки прополиса. Всем советую: три капли пьешь — и как новенькая», — призналась телеведущая в Сети.

Фото: unsplash.com, социальные сети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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