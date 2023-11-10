Андреева рассекретила, какое копеечное средство помогает ей вечно оставаться молодой

Екатерине Андреевой 61 год. Обычно женщины в таком случае говорят, что о возрасте спрашивать неприлично. Но в случае с телеведущей все наоборот.

Главное лицо Первого канала знает толк в поддержании вечной молодости. Выглядит Андреева максимум на 40. Так что обыватель «страшное» число 61, скорее всего, никогда не назовет.

Оказывается, телеведущей помогает оставаться молодой и красивой один простой и недорогой секрет. Лайфхаком она пользуется в путешествиях и долгих рабочих командировках.