Анатолий Папанов сидел в тюрьме по страшному обвинению: от правды волосы дыбом

Путь Анатолия Папанова к славе не был простым. Перед тем как поступить в институт, ему приходилось совмещать уроки в театральной студии и работу на заводе. Начинающий артист трудился литейщиком и лишь мечтал о сцене. Однако всего его надежды на светлое будущее чуть не испарились.

Оказалось, что на предприятии, на котором работал юноша, неожиданно пропали детали. Такое преступление можно было расценить как разворовывание советской собственности, поэтому наказание было одним из самых суровых. К сожалению, под подозрение очень быстро попал и Анатолий. На время расследования его отправили Бутырскую тюрьму, в которой он находился почти две недели. Позже молодого человека все же отпустили и сняли страшное обвинение.

Спустя годы Папанов осуществил свою мечту и стал узнаваемым актером. А неприглядный опыт заключения не стал для него серьезной преградой.