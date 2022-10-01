Анастасию Вертинскую в кино привела мать: вы ахнете, увидев ее на экране

Анастасия Вертинская родилась в семье великого артиста Александра Вертинского и актрисы Лидии Циргвавы. Певец был на 34 года старше избранницы, что не помешало их семейному счастью. Брак артистов продлился 15 лет, вплоть до кончины Вертинского. У пары родилось двое дочерей – Марианна и Анастасия, и обе девочки пошли по стопам матери, став актрисами.

В кино Лидия Вертинская сыграла немного ролей, но все они были яркими. Благодаря завораживающей красоте Вертинская исполняла роли загадочных героинь и аристократок. Птица Феникс в сказке «Садко», герцогиня в «Дон Кихоте», колдунья в «Новых похождениях Кота в сапогах» и злодейка Анидаг в сказке «Королевство кривых зеркал».

Артистка прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 90 лет. Замуж Лидия Вертинская больше так и не вышла и была похоронена рядом с первым и единственных мужем Александром Вертинским.