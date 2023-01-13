Анастасию Вертинскую учил рожать мужчина: не поверите, кто это был

Анастасия Вертинская не сразу согласилась на роль Лизы Болконской в киноэпопее «Война и мир». Для отказа у артистки была действительно веская причина.

Звезда экрана боялась играть беременную героиню, которая к тому же умирает. Тогда знаменитость еще не успела сама стать матерью, поэтому была уверена, что не сможет правдоподобно воплотить женщину в интересном положении и не справится с родами, пусть и экранными.

«Я была не готова к этому процессу», — приводит слова актрисы портал «Театрал ». Между тем режиссер картины Сергей Бондарчук хотел видеть на съемочной площадке именно Вертинскую. Кинодел заявил артистке, что рожать — невелика наука. А он непременно всему ее научит. Лишь после этого Анастасия Александровна согласилась.

Бондарчук велел приделать Вертинской накладной живот, а затем отправил ее бродить по «Мосфильму». Все кругом поверили, что Вертинская ждет ребенка, после чего о ней пошли самые разные слухи. Как бы там ни было, знаменитости удалось вжиться в роль беременной и блестяще справиться со своей актерской задачей.