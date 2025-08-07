Анархист в кожанке и с гитарой: нас ждет еще один полнометражный «Человек-Паук» — со звездой «Прочь» вместо Питера Паркера

Герой уже мелькал на экране, но вовсе не в главных ролях.

Похоже, «Паутина вселенных» — это не предел. Sony запускает в разработку полнометражный анимационный фильм про Спайдер-Панка — да-да, того самого анархиста в кожанке и с гитарой, который буквально украл шоу во второй части «Человека-Паука: Через вселенные».

Главное: проект будет не просто про него, но и от него. В смысле — от Дэниела Калуя, который озвучивает Хоби Брауна и теперь сам пишет сценарий будущего сольника. О сюжете пока ни слова, но логично ожидать, что Калуя вернется к роли.

Спайдер-Панк — персонаж с характером. Не вежливый ботаник Питер Паркер, а воплощенный протест, герой с Земли-138, который не только бьет злодеев, но и идейно ломает систему.

Его придумали Дэн Слотт и Оливье Койпель, и впервые он появился в The Amazing Spider-Man #10 в 2015 году. А уж после появления в «Через вселенные» он стал любимцем публики: и дерзкий, и харизматичный, и с четкой позицией — что еще надо?

Продюсируют проект проверенные люди — Эми Паскаль, Кристофер Миллер и Фил Лорд, которые и до этого рулили «паучьими» анимационными хитами. Напомним: первый «Паук» из этой линейки взял «Оскар», второй номинировался и собрал почти $700 миллионов.

В разработке также «За пределами вселенной», финал трилогии (ждем в 2027), и еще — «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом (релиз летом 2026), и сериал про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем. Sony очевидно не собирается оставлять зрителей без новых проектов о паучке в ближайшие годы.

Ну и будем честны: Хоби Браун заслуживает сольника. Анимационного, без цензуры, с панком, протестами, гитарными риффами и социальными манифестами. Пусть вдарит рок в этой дыре!