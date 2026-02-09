Аналогов этому фильму Митты нет во всем мире: снимали в 3-х странах и установили уникальный рекорд

Среди множества выдающихся картин, созданных в советскую эпоху, есть одна, занимающая совершенно особое место. Фильм Александра Митты «Сказка странствий» (1983) — это феномен, не укладывающийся в привычные рамки.

Соединив в себе жанры философской притчи, фэнтези, сказки и роудмуви, картина изобрела уникальный жанр. Несмотря на звёздный состав и масштаб международного производства, эта работа сегодня остаётся малоизвестной широкому зрителю, превратившись в своеобразную жемчужину для истинных ценителей авторского кино.

История начинается в вымышленном средневековом княжестве, где живут сироты — мальчик Май с волшебным даром находить золото и его сестра Марта. Похищение Мая злодеем Горгоном заставляет Марту отправиться в опасный путь. Её проводником становится эксцентричный бродячий врач, изобретатель и философ Орландо (Миронов).

Их странствие по сути своей глубокое аллегорическое путешествие, где персонажи сталкиваются с олицетворёнными пороками, болезнями и искушениями, такими как сама Чума. Сюжет, растянутый на годы, исследует темы искупления, жертвенности и того, как человек может возродиться, очистившись от собственных недостатков.

Уникальность фильма проистекает из его амбициозной творческой методологии. Александр Митта, работавший над сценарием вместе с легендарным дуэтом Фрид и Дунский, сознательно стремился объединить два великих принципа: психологический «метод действенного анализа» Константина Станиславского и революционный «монтаж аттракционов» Сергея Эйзенштейна, отмечает автор Дзен-канала «Данила про кино».

Глубокая, почти театральная игра актёров: Андрей Миронов, Татьяна Аксюта, Лев Дуров, Валентин Гафт до сих пор поражает. При этом все сочетается с яркой, почти сюрреалистичной образностью и сложным метафорическим монтажом. Снятый совместно киностудиями «Мосфильм», чехословацкой «Баррандов» и румынской «Букурешти», фильм стал своеобразной мозайкой, смешением разных стилей.

К сожалению, «Сказка странствий» не получила при жизни широкой популярности, а сегодня её крайне редко можно увидеть в телеэфире. Между тем, это кино, опередившее своё время, аналогов которому нет во всем мире.