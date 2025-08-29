Меню
«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше

29 августа 2025 20:32
За один вечер можно осилить весь сезон (единственный).

В начале 90-х мир сошел с ума по «Твин Пиксу». Загадочная гибель школьницы Лоры Палмер, мистическая атмосфера провинциального городка и авторская подача Дэвида Линча стали настоящим феноменом. Сериал смотрели, пересматривали, обсуждали, цитировали.

Но мало кто знает: Линч не был первым. За два года до премьеры «Твин Пикса», в 1988 году, в СССР вышел собственный мрачный детектив. Мини-сериал «Воскресенье, половина седьмого» оказался неожиданно современным по атмосфере и до сих пор держит оценку в 8 баллов на «Кинопоиске».

Советский «аналог» Линча

Режиссер Вадим Зобин снял всего четыре серии по сценарию Анатолия Рыбакова — того самого, что известен повестями о Кроше. Здесь получилось совсем необычное для того времени кино: тревожное, сдержанное и необычно честное для советского экрана.

Сюжет строится вокруг молодого следователя Сергея Крашенинникова. Ему поручают формальное дело о смерти девушки: по бумагам все ясно, состава преступления нет. Но дотошность и свежий взгляд не дают ему покоя.

Он начинает копать глубже — и быстро понимает, что за простой формулировкой скрывается нечто большее.

В определенный момент мы начинаем понимать, что девушка в этом кино — аналог "Лоры Палмер" — сравнивают зрители.

Девушка умирает в выходной день, среди толпы людей: вокруг компании подростков, семьи на пикниках, мотоциклисты на обочине. И все, кто соприкасался с этой историей, начинают врать.

Подруги, случайные свидетели, даже водитель, который не взял девушек в машину из-за нехватки места. Каждый что-то скрывает — и картина становится все мрачнее.

Финал, как это часто бывает в жизни, оказывается не столь страшным и даже банальным, но от этого не менее печальным. Отдельно стоит отметить саундтрек: в картине звучат композиции Pink Floyd и Whitesnake — редкий случай для советского кино, где зритель привык слышать Боярского или Миронова.

Все серии смотрятся на одном дыхании. А их на 44 меньше, чем у «Твин Пикс», из-за чего многие забрасывают сериал на полпути. Здесь такого желания не возникнет.

Ранее мы писали: Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого

Фото: Кадры из сериалов «Твин Пикс», «Воскресенье, половина седьмого»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
