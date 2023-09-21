«Ампутировали»: после разоблачения Киркоров показал, что скрывал под одеждой (фото)

Филипп Киркоров нарвался на большие проблемы со здоровьем. Пластика, которую артист сделал у скандально известного Тимура Хайдарова, привела к ужасным последствиям. Но музыкант предпочитает скрывать их от публики.

По крайней мере, в этом уверена певица Слава. Именно она на всю страну разоблачила поп-короля российского шоу-бизнеса. Певец не остался в стороне от разговоров о своем плачевном состоянии. Он записал видео, где показал, что на самом деле прятал под одеждой.

В этот момент рядом со звездой был его любимый врач. «Покажи руку. Говорят, ее ампутировали, а другие врачи пришили новую», — заявил Хайдаров. В ответ исполнитель продемонстрировал свою конечность, с которой, стоит признать, все в полном порядке.

Теперь в Сети говорят, что Славе пора завязывать с горячительными напитками. Знаменитость хотела вывести доктора и его пациента на чистую воду, но вместо этого крупно опозорилась.