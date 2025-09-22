Among Us в глубоком космосе: с лучшим аниме осени-2025 уже определились — «Поднятие уровня» по сюжету и рисовке в подметки не годится

Хотя по жанру тайтлы далеки, как в море корабли.

У «Gnosia» все складывается так, будто впереди нас ждет главный хит осени. На Aniplex Online Fest показали новый трейлер, и в сети его уже окрестили «самым ожидаемым аниме сезона». Премьера состоится 11 октября, и, судя по реакции фанатов, конкурентов у этого проекта нет.

В основе лежит культовая игра Petit Depotto, вышедшая сначала на PS Vita, а позже перекочевавшая на Switch и ПК.

По жанру это смесь научной фантастики и социальной дедукции: экипаж дрейфующего корабля сталкивается с таинственной угрозой — существами под названием «Гнозия». Никто не знает, кто заражен, поэтому подозрительных членов команды отправляют в «холодный сон», пока напряжение растет с каждой новой петлей времени.

Режиссер Казуя Ичикава («Shakunetsu Kabaddi»), сценарист Юкки Ханада («Hibike! Euphonium»), дизайн адаптирует Ариса Мацуура («Romantic Killer»), а музыку пишет Хидэюки Фукасава (работал над «Fate/stay night: Unlimited Blade Works»).

Опенинг исполняют MAISONdes вместе с целой россыпью гостей, эндинг — Ling Tosite Sigure. И, конечно, звездный состав сэйю: Аой Юки, Кана Ханадзава, Саори Хаями и Кэндзиро Цуда.

Фанаты оригинальной игры особенно рады: их любимые персонажи — Юрико, Джина, Джонас и остальные — наконец-то получат больше экранного времени, а динамика между ними перестанет быть скрыта за ограничениями геймплея.

«Жду сильнее, чем 3 сезон “Соло прокачки”», «История Сон Джин Ву на этом фоне — жалкая пародия на что-то стоящее», «Наконец-то оригинальные идеи», — судачат на Reddit, настаивая, что у Gnosia и сюжет закрученнее, и напряжение настоящего триллера, и визуал куда выразительнее.

Ранее мы писали: «Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры