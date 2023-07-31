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«Аминь»: Винер заговорила о бывшем муже как о покойнике

31 июля 2023 08:30
«Аминь»: Винер заговорила о бывшем муже как о покойнике

Вспоминать свои прошлые отношения тренер не любит.

Легендарному тренеру российских художественных гимнасток Ирине Винер исполняется 75 лет. Всю свою жизнь она посвятила спорту, но успела позаботиться и о личной жизни. Женщина дважды была замужем, но не любит рассказывать ни об одном из бывших супругов.

Впервые Винер вышла замуж еще студенткой. Брак был недолгим, и Ирина Александровна не любит вспоминать эти отношения. В этом браке у Винер родился сын Антон. Вторым ее избранником стал бизнесмен Алишер Усманов. Их союз казался идеальным, Ирина поддерживала мужа в самые тяжелые времена. Но пару лет назад они объявили о разводе.

В интервью проекту ТАСС «Первые лица» Ирина Александровна заявила, что бывших мужей обсуждать не хочет. По ее мнению, о них стоит говорить как о покойных — либо хорошо, либо никак. Очевидно, позитивных воспоминаний у Винер осталось немного, поэтому она предпочитает молчать.

«Страница перевернута на веки вечные. Аминь», — заявила она.

Фото: Legion-Media, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Globallookpress.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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