Американскую красотку затравили за лишний вес: обомлеете, увидев ее сегодня

Благодаря частым концертным турам и энергичным выступлениям на сцене исполнителям всегда удается сохранять свою прекрасную физическую форму. А вот процесс создания музыкальных альбомов требует от певцов немалых эмоциональных затрат. Некоторые знаменитости срываются и на долгие годы прекращают гастроли или выпуск новых композиций.

Но для Биби Рексы стресс стал причиной ее переедания. Во время записи очередных песен она истерила и переживала, из-за чего стала постоянно испытывать чувство голода. За несколько месяцев американская красавица набрала 12 килограммов, что не осталось без внимания ее поклонников. Они затравили бедняжку, и ей даже пришлось просить фанатов прекратить буллинг.

Но стоит отметить, что лишний вес никак не испортил фигуру певицы. Наоборот, ее бедра стали более округлыми, а талия на их фоне теперь кажется еще стройнее. Биби всегда удачно подбирает наряды и умело подчеркивает свои достоинства. Поэтому негативные комментарии ее поклонников совсем не обоснованы.