Американской копии Надежды Румянцевой 72 года: никто не даст ей больше 20 (видео)

Социальные сети подарили каждому человеку уникальную возможность стать знаменитым в любом возрасте. Этим ловко воспользовалась жительница Атланты по имени Кейко Гест.

В свои 72 года знаменитость выглядит как 20-летняя девушка. Такого ошеломляющего эффекта она добилась благодаря тому, что сумела сохранить стройную фигуру, а в одежде отдает предпочтение молодежному стилю.

Под каждым фото и видео Гест интернет-пользователи оставляют массу восторженных комментариев. Также многие отмечают, что Кейко — американская копия известной советской актрисы Надежды Румянцевой.

Между тем блогер раскрыла свой главный секрет. Она призналась, что принялась тщательно следить за своей внешностью после того, как ей исполнилось 30 лет. Гест не забывает регулярно заниматься спортом и придерживается здорового питания, что приносит ей потрясающий результат.