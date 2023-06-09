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Американского ребенка изуродовали ботоксом: вот что с ней стало спустя годы

9 июня 2023 09:30
Американского ребенка изуродовали ботоксом: вот что с ней стало спустя годы

Девочку пытались «обарбить».

Конкурсы красоты, как известно, проводятся и среди совсем маленьких девочек. Порой матери идут на любые поступки ради победы своего чада.

К своим восьми годам Бритни Кэмпбелл уже была обладательницей нескольких титулов. Девочка стала местной звездой и ее даже узнавали на улице. Но за эту популярность Бритни пришлось платить здоровьем. С подачи матери юная модель узнала, что такое автозагар, депиляция и даже ботокс. Причем все эти манипуляции проделывала сама родительница, так как ни одна из клиник не соглашалась. Так Кэмпбелл «обарбилась», то есть превратилась в мини-куклу Барби.

Мать колола дочери ботокс каждые три месяца. Она не допускала ни единой морщинки на лице Бритни. Девочка плакала каждый раз во время процедуры, но терпела боль. История закончилась тем, что мать лишили родительских прав. Неизвестно, как далеко она бы зашла в своих амбициях.

Сегодня девочка наслаждается детством, которого была лишена. Уколы красоты не прошли для Бритни даром: девочка выглядит как взрослая женщина с одутловатым лицом. А в ее глазах читаются боль и тревога.

Американского ребенка изуродовали ботоксом: вот что с ней стало спустя годы
Фото: социальные сети, видеохостинг YouTube
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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