Американский внук Шуфутинского готовится к смене гражданства: вот как он выглядит

20-летнего Ноя поклонники неслучайно называют копией Шуфутинского. Молодой музыкант внешне действительно очень похож на звездного дедушку. Правда, стилем своего творчества он выбрал не шансон или лирические баллады, а рэп. Вместе с двумя братьями и сестрой Ной всю жизнь живет в США, где у его родителей и дедушки отдельные дома.

Музыкальные начинания Ноя шансонье поддерживал с самого детства, не скрывая, что оказывал внуку финансовую помощь. С такой протекцией к 20 годам парень стал довольно узнаваемым исполнителем в Америке и Израиле. Он выступает под псевдонимом Westside Gravy.

Долгое время Ной жил на два дома: он много времени проводил и в Калифорнии, и в израильском городе Хадера. А теперь американский внук Шуфутинского готовится к смене гражданства. Об этом он сообщил в своих соцсетях. На свежих снимках Ной позирует на солнечной улице в темных очках, белой футболке и со стаканчиком в руках. Музыкант демонстрирует в кадре приметное украшение в виде звезды Давида. Фолловеры оценили брутальную внешность певца восхищенными комментариями и смайлами.