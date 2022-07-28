Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Американский внук Шуфутинского готовится к смене гражданства: вот как он выглядит

Американский внук Шуфутинского готовится к смене гражданства: вот как он выглядит

28 июля 2022 16:10
Американский внук Шуфутинского готовится к смене гражданства: вот как он выглядит

Рэпер по имени Ной собирается получить израильский паспорт.

20-летнего Ноя поклонники неслучайно называют копией Шуфутинского. Молодой музыкант внешне действительно очень похож на звездного дедушку. Правда, стилем своего творчества он выбрал не шансон или лирические баллады, а рэп. Вместе с двумя братьями и сестрой Ной всю жизнь живет в США, где у его родителей и дедушки отдельные дома.

Американский внук Шуфутинского готовится к смене гражданства: вот как он выглядит

Музыкальные начинания Ноя шансонье поддерживал с самого детства, не скрывая, что оказывал внуку финансовую помощь. С такой протекцией к 20 годам парень стал довольно узнаваемым исполнителем в Америке и Израиле. Он выступает под псевдонимом Westside Gravy.

Долгое время Ной жил на два дома: он много времени проводил и в Калифорнии, и в израильском городе Хадера. А теперь американский внук Шуфутинского готовится к смене гражданства. Об этом он сообщил в своих соцсетях. На свежих снимках Ной позирует на солнечной улице в темных очках, белой футболке и со стаканчиком в руках. Музыкант демонстрирует в кадре приметное украшение в виде звезды Давида. Фолловеры оценили брутальную внешность певца восхищенными комментариями и смайлами.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Сколько лет вашему мозгу? Тест: Сколько лет вашему мозгу? Читать далее 29 июля 2022
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет Читать далее 29 июля 2022
Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда» Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда» Читать далее 29 июля 2022
Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет Читать далее 29 июля 2022
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена Читать далее 29 июля 2022
Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела Читать далее 29 июля 2022
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием Читать далее 29 июля 2022
«Милый рядом не самоцель»: Нинидзе подогрела слухи о разрыве с Витограном «Милый рядом не самоцель»: Нинидзе подогрела слухи о разрыве с Витограном Читать далее 29 июля 2022
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила Читать далее 29 июля 2022
Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4 Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4 Читать далее 29 июля 2022
Related video