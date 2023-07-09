Американский рэпер перечитал сказок Пушкина: теперь у него во лбу звезда горит

Многие артисты так стараются создать себе яркий и узнаваемый образ, что забывают о главной составляющей имиджа, своем творчестве. Американский рэпер Lil Uzi Vert случайно превратил себя в Царевну Лебедь из сказки Пушкина, хотя вряд ли ее читал.

Саймир Вудс, выступающий под псевдонимом Lil Uzi Vert, вряд ли является поклонником русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, хотя тоже любит рифмовать слова. Но теперь музыкант стал живым воплощением знаменитой строчки «а во лбу звезда горит».

Пару лет назад рэпер приобрел крупный бриллиант стоимостью 24 тысячи долларов. Видимо, он так хотел похвастаться своим приобретением, что прикрутил его прямо себе на лоб — в прямом смысле этого слова. Саймир установил подкожный имплант, на который крепится драгоценный камень. Сам рэпер объясняет это тем, что так точно не сможет потерять бриллиант.