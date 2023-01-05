Американский профессор раскрыл, что русские украли у иностранцев: вы опешите

Возмущение интернет-комментаторов вызвали откровения американского профессора. На речь историка Дейла Харрингтона, который преподает в Институте изучения советской оккупации, сослалась русская эмигрантка, автор Дзен-канала «50 оттенков Нью-Йорка». На одной из своих лекций профессор якобы обвинил русских в постоянном плагиате, ведь некоторые названия городов в России совпадают с американскими. Речь, в частности идет о Санкт-Петербурге, Москве и Севастополе.

Но пользовательница отметила, что дело здесь совсем не в плагиате. Ведь, как известно, США — страна иммигрантов, и каждый из них привносил на новую землю память о родине. Так, в 1892 году русский бизнесмен Петр Дементьев основал небольшой город в Америке, выбрав для него символичное название Санкт-Петербург. Точно так же произошло и с Москвой, и Севастополем.