Американский мультфильм оказался в центре скандала из-за высмеивания россиян: будете в ужасе

Казалось, что все стереотипы о жизни в России исчезли с появлением в мире Интернета. Медведи перестали ходить по «Пятерочкам», а пятилетние дети давно не пьют водку. Как бы не так. Различные выдуманные стереотипы о существовании в России показали в одной из серий «Гриффинов», и конечно же создатели тут же пожалели об этом.

Пьянство прямо с утра, мрачная действительность и произвол полицейских — все это присутствовало в эпизоде об «Уральском Чикаго». Так шоураннеры назвали Челябинск. Многие русские, в том числе и общественные деятели, посчитали такой образ оскорбляющим весь народ и всю страну.

«Гриффины», разумеется, не пострадали в масштабе всего сериала, и даже эпизод переснимать не пришлось. Однако «осадочек» сильно повлиял на рейтинг серии и спровоцировал множество неприятных споров в Сети о дурном моральном облике создателей.