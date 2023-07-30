Американский колхозник: любимца советского зрителя в опухшем старике не узнать

Актер Чеви Чейз прославился, сыграв главную роль в комедийном детективе «Флетч». С момента выхода картины прошло уже почти сорок лет, и за прошедшее время красавчик-детектив изменился до неузнаваемости.

В фильмографии Чеви Чейза более восьмидесяти проектов, во многих из них он сыграл главные роли. Он полюбился публике в амплуа смешного неудачника, который много ошибается, но всегда добивается счастья. За свою карьеру актер дважды удостаивался премии «Эмми».

Сегодня Чейз продолжает активно сниматься в кино, хотя уже и не так успешно, как в молодые годы. Актеру в этом году исполняется 80 лет, и узнать в нем того красавчика, которого когда-то обожали зрители по всему миру, будет очень сложно. Хотя Чейз отлично держится для своих лет, он выглядит глубоким стариком, осунувшимся и уставшим. Зрителям он напоминает скорее типичного американского фермера с кукурузных полей, чем звезду экранов 80-х.