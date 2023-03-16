Американский фильм запретили из-за названия: не поверите, но в нем только цифры

Голливудские фильмы пользуются зрительской любовью по всему миру. Однако есть среди выходцев из фабрики грез и такие, которые попали под жесткий запрет, так и не добравшись до больших экранов. Именно такая участь настигла детище Роланда Эммериха.

В 2009 году он выпустил свой новый проект, в названии которого были только цифры — «2012». Фильм-катастрофа наделал немало шума и мог похвастаться довольно высокими рейтингами во многих странах. Исключение составила Северная Корея, где научно-фантастическую картину попросту запретили.

Дело оказалось вовсе не в сюжете ленты — причина крылась в ее названии. Дело в том, что в 2012 году в КНДР праздновали 100-летний юбилей Ким Ир Сена. Чтобы избежать среди населения страны негативных ассоциаций с этим числом, было принято твердое решение отказаться от показа ленты о гибели человечества.