Американские звезды высказали о Валиевой все, что думают: сложно не согласиться

За выступлениями Камилы Валиевой следят поклонники не только в России, но и во всем мире. Тысячи фанатов болеют за фигуристку, а недавно она привлекла внимание американской группы Everybody Loves an Outlaw.

Дело в том, что в короткой программе она использовала трек коллектива I See Red. Свой номер спортсменка показала несколько дней назад во время контрольных прокатов сборной страны.

Выступление знаменитости шокировало музыкантов. В своих социальных сетях они поделились роликом с прокатом Валиевой и признались, что поражены программой спортсменки. По их словам, фигуристка отличается мастерством и артистизмом.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню», — написали участники коллектива.

Мнение поддержали и поклонники музыкантов. В комментариях они осыпали Камилу комплиментами, расхвалив ее выступление.