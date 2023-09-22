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Американские звезды высказали о Валиевой все, что думают: сложно не согласиться

22 сентября 2023 14:15
Американские звезды высказали о Валиевой все, что думают: сложно не согласиться

Мнение знаменитостей не оставило публику равнодушной.

За выступлениями Камилы Валиевой следят поклонники не только в России, но и во всем мире. Тысячи фанатов болеют за фигуристку, а недавно она привлекла внимание американской группы Everybody Loves an Outlaw.

Дело в том, что в короткой программе она использовала трек коллектива I See Red. Свой номер спортсменка показала несколько дней назад во время контрольных прокатов сборной страны.

Выступление знаменитости шокировало музыкантов. В своих социальных сетях они поделились роликом с прокатом Валиевой и признались, что поражены программой спортсменки. По их словам, фигуристка отличается мастерством и артистизмом.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню», — написали участники коллектива.

Мнение поддержали и поклонники музыкантов. В комментариях они осыпали Камилу комплиментами, расхвалив ее выступление.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, видео YouTube
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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