Американские «возможности» не спасли: звезда СССР превратилась в прислугу

После распада Советского Союза многие актеры эмигрировали за рубеж. Самой популярной страной для переезда стали Штаты. Так, звезда 80-х Людмила Нильская попыталась построить карьеру за океаном, и вот чем это закончилось.

В молодые годы актриса была очень востребована в кино. Ее можно увидеть в картинах «Бешеные деньги», «Гардемарины, вперед!», «Кузнечик», «Петровка, 38» и в других лентах. Однако в 90-х Нильская резко пропала с экранов, и дело было не только в кризисе кино.

Людмила Валерьевна перебралась в США вместе с мужем и сыном. Она верила, что в другой стране появятся новые возможности и откроются иные горизонты, однако реальность оказалась суровой.

Нильской работала продавщицей, также она обслуживала старушек — возила их по врачам и по магазинам. Иногда актрисе не везло, и ей попадались жуткие хамки. Муж пытался открыть свой автосервис, но бизнес прогорел. Новые «возможности» оказались иллюзиями.

Спустя девять лет Людмила Валерьевна вернулась в Москву. Она снова стала играть в кино и театре. Нильской удалось «перезапустить» карьеру, и ее можно увидеть в сериалах «Галина» о Галине Брежневой, «Охота на изюбря», «Обручальное кольцо».

66-летняя актриса уже не та изящная дама из 80-х с пронзительным взглядом. Она поправилась, а ее некогда утонченные черты стали брутальными и грубыми.