Американские магнаты завидовали: какие богатства скрывала первая красавица СССР

Кино эпохи СССР славилось красавицами-актрисами. Одной из них была Валентина Серова, известная по картинам «Жди меня», «Девушка с характером» и «Кремлевские куранты». Однако мало кто знал, что артистка обладала несметными богатствами, которыми могла похвастаться не каждая кинозвезда.

Серова владела домом в Переделкино и роскошной квартирой в Москве, где актрисе прислуживали две домработницы. Валентина ездила на элитном автомобиле с открытым верхом и ни в чем себе не отказывала. Вместе с супругом, поэтом Константином Симоновым, она устраивала пышные застолья, на которых собиралась вся столица. Красивой жизни Серовой мог позавидовать любой американский магнат.

Но счастье длилось недолго. Отношения актрисы с Симоновым трещали по швам из-за ее многочисленных романов на стороне. Супруги пытались начать все заново, и Валентина вскоре родила дочь. Но ребенок не спас ситуацию. Серова и Симонов развелись, после чего в жизни артистки начались несчастья. Она стала выпивать и серьезно заболела. Из-за алкоголизма Валентина больше не могла играть в театре, и вскоре она потеряла работу.

Серовой не стало в 57 лет, и причина ее смерти до сих пор не выяснена. Ее тело нашли в разграбленной квартире, лицо актрисы было сильно разбито. Валентина часто проводила время среди маргиналов, что в итоге стоило ей жизни.