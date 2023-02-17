Американские красотки избегают Леонардо ДиКаприо: причина обескураживает

Леонардо ДиКаприо до сих пор остается завидным холостяком Голливуда. Можно подумать, что актер слишком избирателен и предъявляет к своей будущей жене довольно высокие требования. Между тем истинная причина одиночества звезды экрана совсем в другом.

Оказалось, что прекрасные дамы бегут от знаменитости как от огня. Своим примером это доказала модель Джиджи Хадид. Американская красотка весело проводила время в клубе Financial District Casa Cipriani в Нью-Йорке. Она расположилась за одним столиком с владельцем заведения и другими моделями, но, узнав, что скоро внутри окажется Лео, поспешила удалиться.

По слухам, Хадид всячески избегает артиста после того, как они расстались. По всей видимости, знаменитостям так и не удалось сохранить дружеские отношения. Между тем инсайдер уточнил, что Джиджи в настоящий момент не планирует строить серьезных отношений, поскольку сосредоточена на воспитании дочери Хай.