Американская звезда построила элитный особняк для собак: позавидует каждый

Состоятельные селебрити часто тратят баснословные деньги на любимых питомцев. Пожалуй, в своей щедрости всех перещеголяла известная светская львица и наследница семейного бизнеса Пэрис Хилтон.Она построила для своих собак роскошный особняк в итальянском стиле стоимостью 325 000 долларов. Этот двухэтажный домик расположен рядом с виллой Пэрис в Лос-Анджелесе.

В собачьем коттедже есть все условия для комфортной жизни: кондиционер, бассейн, лужайка и балкон во французском стиле с видом на местные красоты. Планировка домика полностью повторяет виллу хозяйки только в миниатюрном варианте. Внутри интерьер украшен дорогой мебелью, цветами и статуэтками. Все стены выдержаны в розовом тоне.

Всего у Пэрис 17 собак, и их несказанному счастью можно только позавидовать. Впрочем, не все они живут в особняке — почти все питомцы спят в кровати с хозяйкой. Пэрис души не чает в своих собачках и не жалеет для них никаких денег. Так, однажды ее особняк ограбили и похитили любимицу по кличке Тинкербел. За питомицу потребовали 5 000 долларов, и Хилтон без раздумий отдала эту сумму.