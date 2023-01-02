Американская Волочкова: посмотрите, в кого превратилась 59-летняя Иди Бритт из «Отчаянных домохозяек»

Легендарный телесериал о роковых домохозяйках завоевал бешеную любовь во всем мире. Зрители горячо болели не только за классическую четверку, но и за второстепенных персонажей.

Любимицей миллионов стала «заклятая подруга» и соблазнительница чужих мужей Иди Бритт, блистательно сыгранная Николетт Шеридан. Какое-то время она считалась пятой в составе главных героинь, пока создатели не решили избавиться от персонажа.

Дело в том, что на съемках Николетт доставляла множество хлопот как режиссеру, так и коллегам. Склочная актриса то и дело конфликтовала с Тери Хэтчер, игравшей Сьюзан, и не давала покоя создателям сериала. В итоге Марк Черри, сценарист и «отец» «Отчаянных домохозяек» решил, что Иди пора на вечный покой. Поэтому в пятом сезоне роковая блондинка внезапно погибает.

Обиженная Шеридан подала на создателей в суд, а Черри обвинила в сексизме. В итоге она не просто проиграла дело, но и поставила крест на своей репутации — с тех пор скандальную актрису перестали приглашать на роли.

В русскоязычном Интернете Николетт частенько сравнивают с Анастасией Волочковой. Обе блондинки когда-то были суперуспешными и востребованными звездами, но из-за своих склочных характеров превратились в изгоев и героинь желтой прессы. А еще Шеридан, как и Волочкова, обожает эпатажные наряды и шпагаты.