Американская Света Букина повергнет в шок: милашку из сериала узнать невозможно (фото)

Кристина Эпплгейт стала звездой американского ситкома «Женаты и с детьми», аналогом которого в России считается сериал «Счастливы вместе». Актриса воплотила дочь главных героев Келли Банди.

Артистка начала сниматься в популярном проекте, когда ей было всего 16, а закончила работу над ним в 26. С тех пор прошло вот уже 25 лет, и сегодня милашку из ситкома попросту невозможно узнать.

Если Дарья Сагалова, воплотившая в российском сериале Свету Букину, с годами почти не изменилась, то внешность Эпплгейт, напротив, претерпела колоссальные изменения. Сегодня ее облик повергнет в шок любого — годы не пощадили знаменитость, поэтому она сильно постарела.

Добавим, что в прошлом звезда экрана сумела побороть страшный диагноз: врачи диагностировали у нее рак груди. Актриса пережила двойную мастэктомию — операцию, предусматривающую удаление молочных желез.