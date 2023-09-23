Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью

Наташа Королева ценит семейные узы. Ее ближайшие родственники живут в Америке, но певица старается регулярно навещать своих близких. Свежие кадры с исполнительницей опубликовала ее подруга — журналистка Юлия Ридлер. На фото также запечатлен сын Королевой Архип вместе с сестренкой.

Девушку зовут София — это племянница звезды эстрады. Барышня является дочерью старшей сестры Королевой, певицы Руси, которая давно оставила сцену. София то и дело мелькает в аккаунте своей бабушки Людмилы Ивановны Порывай и знаменитой тети.

Прежде чем родить свою единственную дочь, Русе пришлось настрадаться. Первый сын появился на свет с ДЦП и прожил всего десять лет, а у второго мальчика диагностировали аутизм. София родилась абсолютной здоровой и не устает радовать семью. Поклонники отмечают, как же похорошела девочка и как она похожа на Наташу Королеву.