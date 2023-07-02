Американская семья провела десять лет взаперти: их выходки на свободе шокируют

От истории нью-йоркской семьи волосы на голове встают дыбом. Сьюзен и Оскар Ангуло много лет запрещали семерым своим детям покидать пределы квартиры. В самом доме дети следовали странным и нелепым правилам, установленным отцом.

Оскар и Сьюзен дали всем своим детям имена согласно индуистским мифам. По задумке родителей, это должно было придать их семье уникальности. Из дома могли выходить только родители, наследники же сидели в четырех стенах и не общались даже с соседями.

Детям каждый день рассказывали, что мир снаружи опасен и зол и им там грозит огромная опасность.

О том, что происходит за пределами квартиры, малыши узнавали только из телевизора — им запрещали даже учиться в школе. Только раз в году Оскар водил сыновей и единственную дочь в парк на прогулку.

Так продолжалось, пока один из сыновей Оскара, 15-летний Мукунда, не решил тайно выйти из дома. Подросток так пристально разглядывал окружающих, что в ближайшем банке вызвали полицию. Парня отправили на психиатрическое обследование — так врачи узнали шокирующую правду о семье Ангуло.

Поле возвращение Мукунды домой сыновья больше не доверяли отцу и отказались жить затворниками. Все они сегодня живут нормальной жизнью, а с отцом-тираном отказываются разговаривать. В 2015 году об их семье сняли документальный фильм под названием «Волчья стая».