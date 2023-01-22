Американская красавица смыла макияж: ее настоящая внешность повергнет в шок

Далеко не все представительницы прекрасного пола выступают за естественность, когда речь идет о внешности. Сегодня у женщин есть масса возможностей для того, чтобы изменить себя до неузнаваемости. Американка по имени Эмили Белл знает об этом не понаслышке.

Эта красавица довольно популярна в социальных сетях. Она часто публикует фотографии, где предстает в эффектном образе. Длинные темные волосы с красным отливом, макияж с акцентом на глаза и губы сразу привлекают внимание публики. Однако на самом деле Белл вовсе не такая, какой ее привыкли видеть в Сети.

Американка решилась на эксперимент и смыла косметику с лица, тем самым продемонстрировав свою настоящую внешность. Результат такого преображения многих разочаровал: от девушки, чьи фото легко можно представить на обложке глянцевого журнала, нет и следа. Не остался равнодушным и сын блогера Стив — без яркого мейка он попросту не узнал собственную мать.