Американская «Ирония судьбы» полюбилась россиянам: в нашей такого не было

Зрители давно привыкли, что от ремейков не стоит ждать ничего хорошего. А уж тем более от иностранных ремейков, снятых по советской классике. Так, многие россияне внесли американскую «Иронию судьбы» в черный список, как только узнали о ее выходе. Но другим комедия понравилась, и это можно объяснить.

Постановщиком «Иронии судьбы в Голливуде» выступил российский режиссер Марюс Вайсберг, известный по комедиям «Гитлер капут!» и «Бабушка легкого поведения». На этот раз он решил создать типичную американскую историю по мотивам советской «Иронии судьбы».

В центре внимания тоже два персонажа, проживающие в одинаковых домах. Выпившего главного героя по ошибке доставляют в «его» дом, который оказывается чужим. Несмотря на аналогичный сюжет, фильм Вайсберга не является точной копией оригинала. По духу он намного ближе к американским комедиям, а не к советской «Иронии судьбы». Сама динамика сильно отличается от рязановской ленты — действия разворачиваются быстро, как в ситкомах. Кроме того, основные события сосредоточены не только в одной квартире, но также на улице, в барах и других локациях.

А еще Вайсберг последовал модным трендам и вплел в сюжет темнокожих персонажей, как пишет Дзен-канал «Кинокружок Курилова». Такого в нашей «Иронии судьбы» не было и близко.