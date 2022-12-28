Американская дочь Николаева на 4 года старше Проскуряковой: вот как она выглядит

Когда Игорь Николаев в 2010 году женился в третий раз, многих россиян удивила его супруга. Юлия Проскурякова годилась артисту в наследницы, ведь она на 4 года была младше его родной дочери от первого брака. Но тезка восприняла новую мачеху спокойно: Николаев расстался с матерью Юлии еще в 1991 году, после чего последовал его брак с Наташей Королевой. Девочка поддерживала отношения с отцом и по-дружески общалась с певицей. Более того, повзрослев, она даже писала песни для Королевой и других исполнительниц.

Во всех начинаниях Юлию поддерживал отец, он же и оплатил ей дорогостоящее обучение во Всемирной школе искусств в Майами. Но девушка быстро устала от ритма жизни в шоу-бизнесе. Николаева окончательно рассталась с Россией и переехала в США. В Америке она получила новое образование в сфере фармацевтики, а в 2005 году вышла там замуж.

Сейчас Юлии уже 44 года. Она живет в Майами и работает по специальности. Ее брак распался, и теперь женщина проводит время с друзьями и любимыми питомцами. Николаева тепло общается с третьей супругой отца и часто навещает их семью. Близкие артиста говорят, что характер его старшей дочери полностью соответствует ее солнечной и приятной внешности.